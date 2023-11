Camaiore Stagione di prosa. Sono in vendita gli abbonamenti

Parte da oggi la campagna di abbonamento per la stagione teatrale 202324 del teatro dell’Olivo di Camaiore che parte a fine novembre. Fino a lunedì 13 novembre sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento valido per tutte e sei le serate con due modalità: posti in platea e palchi centrali o posti in palchi laterali e loggione. Disponibili le riduzioni. Sottoscrizioni disponibili al Teatro dell’Olivo (via Vittorio Emanuele 229, Camaiore) dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

La stagione teatrale del teatro dell’Olivo, curata dal comune di Camaiore e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, parte giovedì 30 novembre: sei gli spettacoli per un programma con prosa e danza che accompagnerà il pubblico fino a marzo. Tra i protagonisti, Amanda Sandrelli, Max Pisu, Antonio Cornacchione, Giovanni Scifoni, Fabio Canino e Teatro Studio Krypton.