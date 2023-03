Camaiore Servizi scolastici, nuovi criteri per le agevolazioni

Saranno aperte dal primo aprile al 31 luglio le iscrizioni per refezione, trasporto scolastico e prescuola. Con una novità: l’amministrazione ha deciso di attuare l’acquisizione automatica degli Isee. La procedura sarà effettuata per tutti gli utenti iscritti al protale camaiore.ecivis.it e che già fruiscono dei servizi scolastici. Il programma acquisirà dal sito dell’Inps tutti gli Isee rilasciati fino al 31 luglio di quest’anno. Alle famiglie che non fossero riuscite a presentare la dichiarazione Isee all’Inps o che non volessero rendere disponibile al Comune il valore della propria certificazione, sarà applicata la tariffa intera dei servizi, senza alcun tipo di agevolazione. In caso non di volesse rendere fruibile all’amministrazione il proprio Isee, sarà necessario compilare il "Modulo diniego Isee", reperibile online sul sito del comune di Camaiore nell’area dedicata all’ufficio servizi scolastici.