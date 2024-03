Camaiore Pulizia dei fossi. Il Consorzio stanzia 4 milioni

Il Consorzio di Bonifica ha approvato un piano da circa 12 milioni di euro per opere di manutenzione su tutto il territorio di propria competenza. Oltre 4 milioni e mezzo saranno destinati alla Versilia, con Camaiore a fare la parte del leone. I lavori saranno appaltati per circa 3 milioni, mentre il resto delle risorse serviranno per le operazioni gestite direttamente dal Consorzio. Viene data attenzione alle realtà del territorio attraverso le convenzioni: viene destinato il 59,54% delle somme che non ricadono in amministrazione diretta, per un totale di 1,73 milioni di euro circa. Nel dettaglio, quasi il 38% va a cooperative agroforestali, il 17,33% a lotti appaltati a imprenditori agricoli, il 4,22% a cooperative sociali. Ma altrettanto importante è la somma che va in gara d’appalto alle imprese: oltre 1 milione di euro. La manutenzione riguarda il fiume Versilia (6 tratti distinti), fiume Camaiore (5 tratti), fosso Fillungo, fosso Fiumetto (2 tratti), fosso Bicocco, fosso Bresciani e fosso di Scolo (2 tratti). Previsti interventi di manutenzione delle opere idrauliche per 124.500 euro e altri 87.300 euro sono destinati alla lotta al Myriophyllum Acquaticum.