Camaiore Polemica sul Crocifisso. Raccolta firme per mantenerlo

Riccardo Bonuccelli, ex assessore e responsabile dell’Udc, lancia una petizione a favore del crocifisso del Comune. "Se fosse legittimo e giusto, dovrebbero togliere anche il simbolo del nome di Gesù da tutti gli edifici pubblici cittadini", grida. Da giorni rimbalza in città la polemica sull’idea di togliere il simbolo con il Cristo dalla sala consiliare. "Sono pronto a raccogliere le firme – esordisce Bonuccelli – e sono convinto che Camaiore sarà dalla mia parte Ricordo bene quando votammo, durante la prima giunta Del Dotto, per avere i consiglieri stranieri in consiglio: mi impegnai subito a far mantenere il Crocifisso nella sala e venne scritto nel regolamento". Addirittura l’Udc a livello centrale prenderebbe in tal senso una netta posizione. "Ma vogliamo scherzare? – chiude l’ex assessore – Camaiore ha tradizioni fortissime legate alla religione. Siamo intrisi di Triennale e Corpus Domini, simboli e spirito profondo che fanno parte del nostro essere. Certe cose non sono pensabili". Intanto i cittadini aspettano ancora il presepe in piazza San Bernardino.

I.P.