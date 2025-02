Camaiore Pierucci sul Palasport: "Sta venendo un bel lavoro"

Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci plaude ai lavori che la Pluriservizi sta portando avanti sul palasport del capoluogo. "Stiamo facendo un grande lavoro – commenta ; solo negli ultimi tre, quattro mesi, abbiamo realizzato un nuovo grande impianto fotovoltaico per abbattere le spese energetiche di tutto l’immobile, abbiamo ripristinato la copertura del palazzetto che si era irrimediabilmente danneggiata con la grandinata di settembre, stiamo realizzando la copertura di uno dei campi da padel per renderlo fruibile anche nelle giornate di pioggia. Opere davvero importanti – continua il primo cittadino – tanto in termini economici quanto nell’ampliamento dei servizi, rese possibili da un’ottima gestione della nostra azienda partecipata, la Pluriservizi, che ormai da diversi anni si caratterizza per la solidità del bilancio e la capacità d’investimento per migliorare l’offerta e concorrere al benessere della nostra comunità".