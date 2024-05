Camaiore Piano degli impianti. Aggiornato il programma comunale

Approvato in consiglio l’aggiornamento annuale del Programma comunale degli impianti. L’obiettivo del Comune è contenere le ripercussioni negative sul territorio delle nuove logiche di mercato spinte dall’avanzamento tecnologico. Per il 2024, sono arrivate 39 richieste di nuove aree di ricerca per impianti telefonici. Il lavoro del Comune, anche grazie alla consulenza della società Polab, ha permesso di far scendere a 17 il numero delle zone potenzialmente oggetto di installazione scende "Siamo soddisfatti del lavoro svolto, perché abbiamo governato con serietà e preventivamente le richieste di un mercato sempre più dinamico, fatto di dura competizione tra aziende – spiega l’assessore all’urbanistica Iacopo Menchetti –; un risultato per niente scontato, per il quale abbiamo attivato tutti gli strumenti normativi che ci sono dati a fronte di una legge nazionale che di certo non aiuta i Comuni nella tutela di territori e comunità, ma anzi favorisce i gestori".