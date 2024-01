Camaiore Operazione anti incuria, tolleranza zero per i proprietari

Via al procedimento per combattere l’incuria e il pericolo lungo le strade di collina e montagna: niente più sconti ai proprietari delle aree private boscate in abbandono confinanti con le viabilità, con sanzioni in caso di mancata ottemperanza. Nei giorni scorsi la Protezione Civile ha dato il via a un procedimento sperimentale che si propone di risolvere il problema delle strade che versano in condizioni di abbandono. Il percorso avviato dal Comune si propone di abbattere i pericoli e i disagi successivi al maltempo combattendo l’inadempienza dei proprietari: l’iter partirà dalle viabilità di Gombitelli, Fibbiano e Santa Maria Albiano. "“Più volte abbiamo sollecitato e intimato la pulizia di aree pericolose con apposite ordinanze, richiamando al dovere i proprietari di tali aree, ma abbiamo purtroppo riscontrato un’assoluta noncuranza – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; d’ora in poi l’amministrazione non sarà più tollerante di fronte a tanta negligenza, che è causa di enormi pericoli per chiunque".