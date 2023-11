Camaiore Nuove strisce pedonali. Da lunedì via ai cantieri stradali

Al via i lavori di manutenzione degli attraversamenti pedonali che interesseranno l’intero comune. Da lunedì 27 verranno rimesse a nuovo le strisce pedonali in via dello Stadio che, ormai da tempo, erano poco visibili. "Approfittiamo dell’intervento, da parte degli operatori incaricati, all’interno delle scuole medie Pistelli – dichiara Graziano Dalle Luche, assessore con delega ai lavori pubblici – per rinnovare gli attraversamenti pedonali dell’intera via dello Stadio. Effettivamente il bisogno è evidente agli occhi di tutti e garantiamo l’intervento, nei giorni a venire, su tutte le strisce pedonali del territorio". I lavori, all’interno delle scuole medie , sono, invece, incentrati sulla realizzazione di un parcheggio privato per gli insegnanti e garantirà anche una maggiore sicurezza per gli studenti che avranno la possibilità di usufruire del servizio di pulmini scolastici direttamente dall’interno, senza dover attraversare la strada pubblica. Insomma più sicurezza per tutti".