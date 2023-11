Camaiore Maxi esercitazione. Coinvolti enti e associazioni

‘MaXy 2023’ scatterà la mattina del 25 novembre, per poi estendersi durante tutta la giornata, toccando l’intero territorio camaiorese. L’idea, pensata dalla misericordia di Capezzano accolta e supportata dalle altre misericordie della zona, è una vera e propria esercitazione di ‘area emergenze locale’; un modo per verificare l’efficacia delle procedure da attivare in fase emergenziale. "La formazione, l’informazione e l’addestramento - dicono i vertici della confraternita di Capezzano - sono i tre punti focali che permetterebbero, in caso di bisogno, una risposta attiva e consapevole per la sicurezza dell’intera cittadinanza. Ci teniamo a rassicurarvi e confermarvi che siamo sempre in allerta per voi". Il comune di Camaiore, la centrale operativa 118, le associazioni CRI di Viareggio e Croce Verde di Lido di Camaiore, il comando di polizia municipale di Camaiore e le associazioni di protezione civile saranno in prima linea, durante questa fase di esercitazione, al fianco del coordinamento misericordie della Versilia.