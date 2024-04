Camaiore "Mancano parcheggi". La protesta di Frugoni (Fdi)

"La carenza di parcheggi nel capoluogo è una costante fonte di disagi per gli utenti e le attività economiche". L’allarme arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia Simone Frugoni. "Ci aspettavamo che l’amministrazione Pierucci si dimostrasse lungimirante in occasione delle poche manifestazioni che organizza – commenta –, ma siamo stati smentiti dai fatti. In occasione di ’È la Via dell’Orto’ sono stati tolti tutti i posti auto in via IV Novembre e delle relative contrade senza pensare a delle alternative. In più, per il mercato settimanale, sono mancati anche i parcheggi sul viale Oberdan. Risultato: cittadini infuriati, commercianti danneggiati e visitatori spiacevolmente colpiti dalla mancanza di organizzazione. Il nostro centro storico sta affrontando una crisi senza precedenti; è assurdo che in occasione di un evento non si pensi alla questione dei parcheggi. Tante persone – assicura il consigliere – dopo aver girato senza trovare un posto dove parcheggiare, hanno desistito e se ne sono andate. Un’altra occasione sprecata".