Camaiore Lo scontro politico. FdI contesta le scelte economiche

Secca critica di Fratelli d’Italia in consiglio comunale sulle manovre finanziarie dell’amministrazione. La consigliera Rita Lari, ex assessore al bilancio della giunta di centro destra, non risparmia serie stoccate: "Per la gestione del Palasport – ha detto – la perdita del 2022 ammonta a 249.723 euro e continuano i ristori da parte del Comune". Non solo: Lari ha aggiunto di imbattersi in improvvisazione e carenza di approfondimenti. Inoltre da parte dell’amministrazione si metterebbero sempre in mezzo i contributi dello Stato e si farebbe ricorso a rinegoziazione di mutui. Per il Palasport, le tariffe sono da sempre basse per motivi sociali e quindi in rimessa. "Non è tutto oro quello che luccica. Non serve spingere lo Stato ad aumenti di tassazione per i cittadini - chiude la consigliera - se a Camaiore non si riesce a gestire una spesa corrente di 38 milioni di euro, allora si programmi di più, in modo da non dover introdurre nuovi tributi locali. Si prenda coscienza che la situazione economica attuale richiede altri ragionamenti, serve una gestione diversa e più attenta".