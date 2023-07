Camaiore La musica in centro Beppe Dati propone i suoi sogni

In centro storico continua il programma di Camaiore Estate: il palco si riaccende stasera alle 21.30, con lo spettacolo “Sogni...” di e con Beppe Dati, paroliere toscano autore di alcuni dei più grandi successi della storia della musica italiana. Una vita trascorsa a scrivere per gli altri, a comporre musiche e poesie cantate, portate al successo da artisti come Mia Martini (“Gli uomini non cambiano”), Marco Masini (“Disperato”), Raf (“Cosa resterà di questi anni ottanta”), Paolo Vallesi (“La forza della vita”) e tanti altri. Beppe Dati, adesso, si propone di raccontare le storie presenti dietro quelle canzoni. Nello spettacolo “Sogni”, ripropone alcuni dei suoi brani più celebri in un racconto che s’intreccia con la vita, la sua e quella di tutti noi, facendo riemergere nella memoria personale momenti del proprio passato che credevamo dimenticati. Sul palco si esibiranno musicisti di alto livello, amici di Dati che vogliono essere al suo fianco in questa nuova avventura e che lo accompagneranno nell’interpretazione di alcuni brani.