Camaiore La memoria lidese. Campagna fotografica d’autore

Parte il percorso della ‘Memoria lidese’: il fotografo artistico Andrea Bartolucci immortalerà ‘Galileo Chini a porte aperte’ e il Liberty che saranno oggetto di un progetto fotografico sul ‘bello’ finanziato dal Comune. Si tratta o di una campagna fotografica che riguarda i templi culturali della costa: esiste un viaggio di bellezza lungo la nostra riviera, spesso nominato e celebrato, ma mai divenuto polmone fisso di turismo culturale se non in singoli eventi. Adesso viene invece deciso di valorizzarlo con un piano concreto per mostrarlo attraverso i numerosi luoghi Liberty in cui vissero storici personaggi come appunto Chini, D’Annunzio, Eleonora Duse, Rosso di San Secondo e altri: Lido li accolse creando templi di arte e focolai culturali importanti che sono e saranno le tappe della ‘memoria lidese’. E’ stata quindi indetta dal Comune questa campagna fotografica composta da 50 scatti di Bartolucci per illustrare i luoghi abitati e curati dall’élite culturale del primo ‘900 a cui l’artista ha dato il nome di ‘Il senso del bello’.