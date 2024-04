Camaiore Imposta di soggiorno. Pagheranno pure ostelli e rifugi

La giunta ha modificato il Regolamento sulle imposte di soggiorno per il 2024. Nello specifico, le residenze turistico-alberghiere e i campeggi sono passati nella tipologia delle ’Strutture ricettive alberghiere’; ma soprattutto, nasce una nuova tipologia: ostelli e rifugi entrano a far parte delle ’Strutture ricettive non alberghiere’ con una tassa ad hoc ("data la peculiarità di queste tipologie e strutture ricettive") di 50 centesimi a persona per ogni pernottamento. Con questi cambiamenti, il gettito previsto dal Comune resta stabile ed è quantificato in mezzo milione di euro. Entrando nel dettaglio, per gli hotel a 5 stelle la tassa di soggiorno è di 3 euro a persona; nei 5 stelle è di 2,50; nei 3 stelle è di 1,50 euro; negli hotel a 1 o 2 stelle è di un euro. Nelle residenze turistico-alberghiere e nei campeggi invece si parla di 1,50 euro. Nelle strutture non alberghiere (bed and breakfast, affittacamere, residenze rurali, case e appartamenti per vacanze), la tassa di soggiorno è 1,50 euro; mentre per ostelli e rifugi, come detto, è di 50 centesimi.