Camaiore I lavori per la fibra fanno arrabbiare anche Pierucci

L’ultimo rattoppo dell’asfalto per installare la fibra ha fatto perdere la pazienza al sindaco Marcello Pierucci, stufo di pagare per sistemare strade che poi vengono sistematicamente bucherellate. "Uno scempio inammissibile che deve essere fermato – commenta il primo cittadino –; è una pratica che si ripete tutte le settimane, senza interpellare i Comuni e senza coordinare con loro lavori e ripristini successivi". L’episodio ’incriminato’ si è verificato a Lido di Camaiore, dove l’asfalto liscio presenta oggi una vistosa cicatrice. "In nome della fibra, sacrosanta, sia chiaro – continua Pierucci – si distriggono gli asfalti costati migliaia di euro di soldi pubblici, si stralciano i cavi della luce e del gas, con gravi disagi per gli abitanti, e si lasciano le strade rattoppate alla bene meglio". Una situazione che Camaiore non intende più tollerare. "C’è bisogno di farsi sentire ai piani alti – conclude il sindaco –; nei prossimi giorni il comune di Camaiore si muoverà in questo senso".