Camaiore Gran premio di ciclismo "La corsa va ripristinata da subito"

"Ripristiniamo il Gran Premio Città di Camaiore". La proposta arriva dalla consigliera di Fratelli d’Italia Rita Lari, all’indomani della presentazione a Montecitorio del documentario di Gualtiero Lami e Andrea Genovali che racconta lo stretto rapporto esistente tra Camaiore e il ciclismo. "Ringrazio l’onorevole Bergamini che ha organizzato l’evento – spiega Lari –; ripercorrere le tappe del Gran Premio Città di Camaiore, importante corsa che ha visto la partecipazione dei più grandi campioni a livello mondiale e che purtroppo è stata cancellata nel 2014, non ha fatto altro che rafforzare la convinzione che questo evento andrebbe ripristinato, come noi sosteniamo da sempre, proprio per non vanificare la tradizione che ci lega al mondo del ciclismo. Fratelli d’Italia cercherà di sollecitare l’amministrazione Pierucci – conclude Lari – affinché pensi seriamente a far rinascere il Gran Premio, a cui tutti i cittadini sono ancora molto legati".