Camaiore Fd’I contro Pierucci: "Tanti proclami, pochi fatti"

Tanti proclami, ma poi poca concretezza da parte dell’amministrazione Pierucci. Lo sostiene Rita Lari capogruppo di Fd’I a Camaiore. "Che fine ha fatto – chiede – l’inaugurazione della biblioteca comunale, la demolizione dell’arlecchino, l’inizio dei lavori alla farmacia del Secco? L’amministratore della Pluriservizi, a novembre 2023 aveva annunciando pacatamente l’inizio dei lavori della farmacia del Secco a gennaio 2024. Ma niente, a quanto pare si pensa solo ai dividendi della società, senza dare alcuna utilità alla collettività, come se la società fosse un ente astratto e non del comune". Lari ricorda anche che in sede di approvazione del bilancio 2024 a fine anno, anche l’inaugurazione della biblioteca comunale, sembrava cosa fatta. "E invece – aggiunge – il mese di marzo sta per finire e niente è stato detto. Dimostra questa situazione di stallo anche l’attività della massima assise, il consiglio comunale, che dall’ inizio dell’anno si è riunito solo due volte".