Camaiore FdI contro il sindaco: "Sbagliato criticare i negozianti"

"Il centro storico di Camaiore presenta delle evidenti criticità: l’amministrazione Pierucci deve assumersi le proprie responsabilità, senza scaricarle su altri": Cinzia Romboni, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, commenta le recenti esternazioni del sindaco Pierucci relative alle categorie economiche. "Si è trattato di un attacco assurdo e scomposto, privo di ogni fondamento. È inaccettabile che il primo cittadino critichi i commercianti, che in questi anni di crisi hanno cercato di resistere, spesso organizzando iniziative e mostrandosi sempre disponibili al dialogo e al confronto. I problemi sono altri, come ripetiamo da anni: la chiusura senza senso di piazza XXIX Maggio, eventi poco incisivi e con poca attrattiva, decoro assente, problemi di sicurezza, aumento spropositato dei parcheggi a pagamento, a danno dei posti auto gratuiti. In questi due anni e mezzo, gli amministratori di centro sinistra si sono dimostrati incapaci di rivitalizzare il centro storico, con una politica spesso estemporanea e priva di progettualità a lungo termine".