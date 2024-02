Camaiore e Massarosa. Nasce il centro del riuso I Comuni di Camaiore e Massarosa cercano partner del terzo settore per gestire il nuovo Centro del Riuso Intercomunale, promuovendo la sostenibilità e il riutilizzo dei beni usati. Il progetto durerà tre anni e sarà un'opportunità per i cittadini di contribuire alla riduzione dei rifiuti. Per partecipare al bando e per ulteriori informazioni, visitare i link forniti.