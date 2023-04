Camaiore "È la Via dell’Orto" Presenti anche gli agricoltori Cia

C’è anche la Confederazione Italiana Agricoltori tra i protagonisti della rassegna "È la via dell’orto", in programma sabato e domenica, organizzata dal Comune per celebrare orti, sementi ed erbe che rappresentano da sempre una passione per i camaioresi. Cia Versilia sarà presente con alcuni produttori locali in due delle aree allestite per l’iniziativa: piazza Romboni e piazza XXIX Maggio, dove si troveranno gli ortaggi di Francesco Vennucci, il miele e lo zafferano di Marco Salarpi, il formaggio bio di capra dell’azienda Agricola La Gaggiola e il miele bio di Stefania Costanza. "Come Cia siamo sempre ben contenti di partecipare ad iniziative come queste – commenta il responsabile di Cia Versilia Massimo Gay –, che ci avvicinano alla gente e permettono ai nostri associati di far conoscere e vendere i propri prodotti, prodotti a chilometro zero e di qualità". Cia Versilia sarà inoltre protagonista alle 13,30 di domenica al tavolo di lavoro Agricoltura e Ambiente del Comune con lo chef stellato (e direttore artistico della manifestazione) Cristiano Tomei.