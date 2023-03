Camaiore Connessione lenta "La fibra a Fibbialla è un’odissea"

Tutto fermo per la fibra a Fibbialla. È quanto denunciano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il consigliere comunale Claudia Bonuccelli. "Abbiamo raccolto la denuncia di alcuni residenti esasperati che ci dicono che farsi installare la fibra è diventato come un secondo lavoro – raccontano – la società Open Fiber che nell’ambito del progetto regionale ‘Connettività per una Toscana diffusa’ si è aggiudicata i lavori per la banda ultra larga, si era impegnata nell’autunno 2022 a compiere le lavorazioni necessarie". E invece tutto tace. "Il vero problema è che all’interno del bando regionale – continuano Fantozzi e Bonuccelli – furono inserite anche delle aree, definite ‘case sparse’, che vennero indicate come facoltative da parte della stazione appaltante. Ed è purtroppo il caso di alcune famiglie, che hanno il ‘torto’ di abitare in una zona dove il mercato non investe e dove contemporaneamente l’intervento sostitutivo di Open Fiber non arriva perché facoltativo. In una zona in cui la connessione è comunque lenta".