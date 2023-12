Camaiore Commercio, presto un nuovo piano

Un nuovo piano del commercio per Camaiore: mercati, negozi ed economia verso un miglioramento. L’assessore Andrea Favilla lo aveva annunciato proprio nell’ottica di dare un giro di vite al decoro e alla funzionalità della rete commerciale del paese, dal momento che in passato non sono mancate le critiche per come spesso vengono disposti gli ambulanti e come è studiata la collocazione del flusso e afflusso commerciale. Intanto per i mercati, specie quello del venerdì, spostato in gran parte sulla piazza XXIX Maggio. Ma non solo: anche le fiere appaiono dispersive e criticate, a partire dall’ultima edizione di "Primolio Primovino" in novembre con poca gente e pochi banchi.

L’appalto per ripensare al piano è stato affidato alla Simurg di Livorno che ha provveduto a studiarne molti per tante città toscane: il costo del progetto è di 13mila euro. Si tratta di esperti di marketing e ricerche di mercato utili per valutare la migliore sinergia tra pubblico e privato, auspicata anche per Camaiore per superare il rimpallo di responsabilità tra l’amministrazione e i commercianti. Già nel 2000 la Simurg lo aveva redatto e quindi conosce bene il territorio.

i.p.