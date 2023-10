Camaiore Case popolari. Ecco i requisiti del bando

Sono aperti i termini per partecipare al nuovo bando emesso dal comune di Camaiore per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 15 dicembre (i moduli sono scaricabili dal sito dell’ente), depositandole all’ufficio protocollo del Comune, oppure spedendole tramite raccomandata o Pec. Per partecipare al bando bisogna avere la cittadinanza italiana e residenza a Camaiore, non aver riportato condanne penali superiori a cinque anni per delitti non colposi, e disporre di un reddito tale da impedire l’accesso al mercato privato delle locazioni (tradotto: Isee inferiore a 16.500 euro). Inoltre, non bisogna essere proprietari di immobili ‘adeguati al nucleo familiare’ nel raggio di 50 chilometri da Camaiore. I criteri per l’assegnazione dei punteggi da cui deriverà la graduatoria delle domande sono consultabili sul bando pubblicato sul sito del Comune.