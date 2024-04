Camaiore Bimbi in gita alle sorgenti di Casoli

Una gita da ricordare ha coinvolto ieri mattina gli alunni della terza elementare della scuola primaria di Turano, a Massa. I piccoli studenti visitato le sorgenti di Casoli e il campo pozzi Frati in gestione a Gaia, nel territorio di Camaiore. Accompagnati da Alfredo Brunini, esperto del servizio idrico e dipendente di Gaia, e dalle loro insegnanti, i bambini hanno potuto vedere con i loro occhi come l’acqua sgorga dalla montagna e come viene raccolta, per poi essere potabilizzata e distribuita. Al campo pozzi Frati hanno visitato la sala di controllo e la sala di pompaggio. La visita agli impianti arriva come parte finale del progetto didattico "Alla scoperta dell’acqua" di Gaia, iniziato in inverno con le lezioni in aula da parte del gestore del servizio idrico. Alla fine della visita i bambini, che avevano già ricevuto la borraccia e un libro sull’acqua, si sono visti consegnare una bustina di semi di fiorellini di campo, da piantare con un pensiero al rispetto per l’ambiente e alla pace.