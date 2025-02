Camaiore Anziana scomparsa. Continuano le ricerche

La Prefettura continua a lavorare a ritmo serrato per ritrovre Bruna Tomei, 75enne di Camaiore la cui scomparsa è stata denunciata nella giornata di lunedì. Da allora l’attività è andata avanti senza sosta. Come previsto dal piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, sono state impiegate 80 unità dei vigili del fuoco, tra cui personale qualificato in topografia applicata al soccorso, in sistemi di pilotaggio da remoto e il reparto volo con l’elicottero "Drago", unitamente ad operatori del Soccorso Alpino, oltre 150 volontari e unità cinofile. In assenza di elementi circa la geolocalizzazione, sono stati complessivamente percorsi oltre 100 chilometri tra sentieri impervi, nell’area prossima all’abitazione, e strade urbane fino a Pietrasanta. È stata inoltre perlustrata la zona lungo la via Aurelia sud. Tra le iniziative avviate e che proseguiranno senza soluzione di continuità, la diffusione della foto tramite la rete delle farmacie, tabaccai, Caritas e istituti di vigilanza privata, l’attività investigativa e di verifica delle segnalazioni.