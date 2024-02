Camaiore Antiquariato di qualità per far vivere il centro storico

"Camaiore antiqua" sarà la nuova fiera dell’antiquariato del centro storico. Ogni quarto sabato del mese, dal 24 febbraio prossimo in via sperimentale per un anno, si svolgerà un mercatino di oggetti antichi, vintage e modernariato nelle piazze del centro: la proposta è partita da un gruppo di commercianti, tra cui Maria Cristina Bresciani, esperta del settore, che si sono riuniti in associazione. Come è noto, nei periodi morti, il centro storico è vuoto e, per animare la zona e dare linfa anche alle attività fisse, il Comune ha deciso di sposare questa idea dell’associazione Country Eventi formata, in via preponderante, da persone della zona. "In estate la fiera sarà sospesa in occasione degli eventi tradizionali - afferma l’assessore al commercio Andrea Favilla - dato che i banchi si disporranno nella piazza XXIX Maggio e in quella San Bernardino dove si svolgono tutte le manifestazioni estive". Se l’esperimento funzionerà verrà in seguito fatta una manifestazione d’interesse ad hoc.

I.P.