Camaiore Antenna al campo Tori. Già raccolte oltre cento firme

Raccolta di firme contro l’antenna al Tori: oltre un centinaio per adesso, ma aumentano ogni giorno. Riccardo Erra, ex consigliere comunale ed ex candidato in pectore di Fratelli d’Italia, torna nell’agone politico locale: "Sono contattato ogni giorno da cittadini delusi - assicura Erra - troppe magagne in vista: una di queste è l’incuria della salute e dell’ambiente. So che tutti abbiamo bisogno del cellulare, ma vi sono altre aree su cui impiantare un’antenna grossa come quella al Tori. Ma vi pare normale che sorga accanto ai bambini che si esercitano nello sport? Adesso poi il campo Tori è davvero pieno: quello di Sterpi non è agibile per i lavori. Questa sorta di pennone ha deturpato il paesaggio e, nonostante le rassicurazioni, i genitori, le famiglie temono che alla lunga sia invasivo e nocivo". Gli abitanti hanno protestato per il decremento di valore delle loro case. Dal Comune dicono che non possono opporsi visti i parametri del regolamento: "Non esiste tutela dei cittadini – chiude Erra – si deve subito fare qualcosa".