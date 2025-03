Camaiore Alberi pericolosi. Emessa ordinanza per il taglio

Doppia ordinanza del sindaco Marcello Pierucci per abbattere alberi pericolosi. Prima che cadano in strada, i proprietari dei terreni su cui sorgono queste piante dovranno tagliarli a pena di multe. Si è soliti drizzare le antenne non appena si tocca il tema del taglio di alberi: se è vero che vanno protetti, purtroppo è anche vero e giusto che i privati debbano provvedere quando sporgono sulle vie pubbliche. Questo accade spesso nelle frazioni dove i proprietari hanno aree collinari e boschive da manutenere: gli alberi sporgenti sulla strada rappresentano un rischio enorme e il Comune obbliga a toglierli. Così sono state emesse ben due ordinanze sia per Gombitelli che per Fibbiano dove si ingiunge di eseguire il taglio entro 20 giorni e tali atti sono stati inviati a tutte le autorità competenti. È ovvio che provvedere a ciò ha un costo, ma lasciare le piante pericolose in quello stato crea un rischio che sarebbe, in caso di caduta con vento o altro, più oneroso per il privato responsabile.

i.p.