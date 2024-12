Camaiore: al via i lavori di sostituzione della copertura del palasport danneggiata dalla grandinata

Sono partiti i lavori per la sostituzione della copertura del palasport di Camaiore, nella porzione che comprende il palazzetto e quindi il campo da gioco. La struttura era stata danneggiata in modo piuttosto serio dalla maxi grandinata dello scorso 8 settembre, cosa che ha reso necessario e fondamentale l’intervento di risanamento: le ’bombe’ di ghiaccio piovute dal cielo hanno sfondato il lucernario del tetto e allagato il campo, e l’umidità che si è accumulata ha attaccato pure il parquet.

Il rifacimento della copertura avrà un duplice vantaggio: oltre a rimettere in sesto l’impianto sportivo, permetterà infatti di rimuovere le parti in eternit ancora presenti. L’intervento, eseguito da Pluriservizi e da terminare entro la fine dell’anno, corrisponde a un investimento complessivo di 160mila euro, di cui 90mila finanziati dal Comune. L’opera si inserisce in un variegato quadro di investimenti promossi dall’amministrazione e dalla Pluriservizi sul palasport cittadino.

Il mese scorso è entrato in funzione il nuovo impianto fotovoltaico, installato sul tetto della piscina comunale: 150 pannelli fotovoltaici per una potenza massima complessiva di circa 85kW e una produzione di circa 105 Mwh all’anno, corrispondenti a una spesa di 150mila euro. L’investimento, stando alle stime del Comune, sarà ammortizzato nel giro di quattro anni grazie ai risparmi derivanti dal taglio alle spese per l’approvvigionamento energetico.

Inoltre, nei prossimi mesi verrà realizzata la copertura di uno dei campi da padel, con una spesa preventivata da circa 90mila euro, e, nel piano triennale delle opere pubbliche per il 2025-27, è previsto un ulteriore investimento di circa 180mila euro per la realizzazione di una nuova palestra pesi al primo piano della struttura, che potrà variegare e ampliare l’offerta di quello che diverrà a tutti gli effetti un polo sportivo del capoluogo.

La Pluriservizi si occupa anche della gestione delle Farmacie Comunali, e anche in questo comparto è in programma una serie di investimenti: in queste settimane, sono in corso i lavori per la completa riqualificazione della Farmacia Comunale 2 di via del Secco, che ne migliorerà efficienza e qualità (800 mila euro l’ammontare dell’investimento), e, sempre nel piano triennale 2025-27, sono previsti quelli alla Farmacia Comunale 1 di via del Fortino, per altri 200mila euro.