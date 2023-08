E’ morta la ‘signora Nancy’: aveva 96 anni ed era la vedova del farmacista Paolo Dinelli, autore del noto volume La Storia di Camaiore. Farmacia Conti, recita l’insegna sopra il fondo della via centrale, sulla piazza San Bernardino: quella piazza di cui il volto liscio, dolce e bianco di Nancy Morelli è stato un simbolo per decine di anni. Nata a Chicago il 28 settembre 1926, dove il padre, originario di Segromigno, aveva messo su una sartoria, alla fine degli anni ‘20. A causa della crisi economica che colpì gli Usa e soprattutto per la morte del capofamiglia, la sua mamma insieme ai quattro figli fa ritorno al paese natale. Nancy, con la sorella Wanda, fu ospite per lungo tempo dello zio, don Marino Morelli, parroco di Pedona. Alla fine degli anni ‘40 conosce il Dinelli, farmacista del posto, e lo sposa. Dal matrimonio nascono i due figli Luciano, insegnante di musica, e Pier Paolo, farmacista e semiologo. Nancy vive e lavora a fianco del marito in farmacia, insegna catechismo e diviene un punto di riferimento per il paese. Fino a due anni fa.

Anche nel periodo del Covid, non mancava di essere presente ‘al pubblico’, dietro il banco, anche dopo la scomparsa del suo amato Paolino nel 2014. Lascia i figli e cinque nipoti oltre a tutti i clienti affezionati. Decine e decine i messaggi di cordoglio sono giunti da ieri ai familiari. I funerali domani alle 16 nella chiesa Collegiata a cura delle onoranze funebri Il Colosseo.

I.P.