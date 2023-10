È morto l’imprenditore Stefano Barsottelli: aveva compiuto 60 anni a marzo e lascia una figlia, Giulia di 32 anni. Sposato con Manola, adesso abitava poco fuori dal centro storico, in via Cafaggio, sotto la frazione di Vado. Stefano era molto conosciuto in città e stimato: da giovane, dopo gli studi, aveva lavorato nell’azienda Oreste Pardini, la fabbrica di alluminio di Sterpi e qui aveva conosciuto la moglie, originaria di Casoli. Nel tempo il Barsottelli si era poi specializzato nel mestiere di artigiano e aveva aperto, alcuni anni fa, una propria azienda (cui si dedicava anima e corpo) insieme a un socio, la ditta Casa Più, che realizza e vende infissi in alluminio nel centro commerciale di Montramito.

Cresciuto in città, il Barsottelli si era realizzato nel lavoro con impegno e passione. E aveva colto i frutti di tanto sudore. Purtroppo ieri l’ha colto un malore improvviso a cui non vi è stato rimedio. Stefano lascia davvero un grande vuoto in tutte le persone che lo avevano conosciuto, colleghi di lavoro e amici: era una persona seria, dolce e disponibile. Le esequie non sono state ancora decise. Ai familiari le condoglianze anche de La Nazione.

i.p.