Calendario e acquerelli del 2025

Si terrà il 3 gennaio, al Caffè Così Com’è, la presentazione del calendario artistico 2025 curato dall’Associazione Per Sant’Anna e degli acquerelli di Antonella Salvetti. Un pomeriggio dedicato all’arte e alla cultura, con il calendario “Sant’Anna, dal lago al mare, suggestioni”, proposto in tre formati e illustrato da Salvetti, che proporrà, inoltre, una mostra dei suoi lavori. "Ormai ci siamo affezionati all’idea di un calendario originale da gustare nei contenuti, nei testi e nelle immagini, come un libro che leggendolo ci induce alla riflessione, ma anche ci dà dei suggerimenti per vivere meglio e con più leggerezza i nostri giorni così affannati - dice Angela Benincasa, presidente dell’Associazione Per Sant’Anna - Grazie ad Antonella Salvetti, insegnante, pittrice naturalista, e grazie ai responsabili e coordinatori della Brilla, Giovanni ed Enrico Arrighini, è stato possibile sviluppare il progetto del calendario artistico".