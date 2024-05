Calendario 2025. Le “suggestioni“ di Sant’Anna

A quel pezzo di terra che si estende fra le colline e il mare, si ispirano il libro e, soprattutto, il calendario 2025 curati dall’Associazione per Sant’Anna. Il volume “Una luce nel buio. Memorie“, curato dalla presidente Angela Benincasa, è una raccolta di locandine, articoli e fotografie. Il calendario, “Sant’Anna, dal Lago al Mare, suggestioni“, illustrato con gli acquerelli di Antonella Salvetti, prende vita dai fossi del lago, dalla vicina area palustre e dalla spiaggia della Lecciona, rappresentando due temi che stanno a cuore all’associazione: il valore delle piccole cose e la bellezza. Ed è proprio nella bellezza, anche delle piccole cose, che è possibile immergersi negli sketchbook di Salvetti. Il calendario, così come il libro, sono in vendita al bar Carla Gamba nella piazza di Sant’Anna.