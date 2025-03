Calci e pugni a ventenne durante il corso

Un ragazzo di vent’anni di Pistoia è stato preso a calci e pugni all’interno del circuito in cui si si svolge il Carnevale. Il fatto è accaduto martedì grasso in occasione dell’ultimo corso dei carri. Il ventenne è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che lo avrebbero preso a ripetizione a calci e pugni. Il giovane, in evidente stato di choc, è stato soccorso e quindi portato prima all’ospedale Versilia quindi a quello di Pisa, dove sarà sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo facciale. Per il giovane una prognosi di quaranta giorni. L’aggressione sarebbe stata immotivata in quanto il giovane, come ha raccontato lui stesso alle Forze dell’ordine non conosceva il gruppo di ragazzini essendo di Pistoia.