Cala il sipario sul XIX Shakespeare Festival

Cala il sipario sulla storica settimana dedicata a William Shakespeare (Nella foto l’assessore Larini e la docente Padolecchia che hanno presentato l’evento) calendario di spettacoli e workshop in collaborazione con il Globe Theatre di Londra. Spettacoli e l workshop con il Globe Theatre in lingua inglese. Oggi alle 21,15: replica di Two Gentlemen Of Verona in chiave anni ‘70. Gli spettatori sono invitati a partecipare con vestiti a tema Anni ‘70. Domani

alle 21,15: alcuni dei più importanti e conosciuti personaggi femminili Shakespeariani chiudono la settimana del Festival, presentandosi, a partire proprio dalla persona che ha ispirato la genesi di tutte le donne dei lavori di Shakespeare ovvero sua moglie Anne Hathaway.