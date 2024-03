Cala il sipario su Yare: "Un’edizione da record"

È calato il sipario sulla quattordicesima edizione di Yare (Yachting Aftersales and Refit Experience). Un’edizione da record per numero di partecipanti e per eventi organizzati all’interno della tre giorni iniziata mercoledì. "“Yare 2024 – ha commentato Pietro Angelini, direttore di Navigo, organizzatore dell’evento – è stata un’edizione da record e siamo soddisfatti dei risultati; una dimostrazione che il business del refit è attrattivo e che il taglio internazionale che abbiamo dato alla manifestazione è premiante".

Difatti sono stati oltre 2000 i meeting organizzati nella formula speed date, record assoluto per l’evento. E sono stati circa 500 gli operatori partecipanti provenienti da tutto il mondo. L’evento ha visto poi la presenza di una delegazione di comandanti internazionali, composta da più di 120 professionisti del settore, insieme a numerose imprese e professionisti. Tra i partecipanti, una delegazione di imprese della filiera e cantieri navali italiani ed esteri, oltre che italiani, provenienti principalmente da Spagna, Germania, Francia, Olanda e Turchia, specializzati sia in new build che in refit, ha portato un importante contributo alla discussione e alla condivisione delle best practices. Assieme a loro, l’esperienza di chi solca i mari con le grandi unità a vela e a motore, e quotidianamente gestisce equipaggi, refit, navigazione nel mondo.

"La nostra ragione principale di partecipazione a Yare è l’opportunità che questa manifestazione permette di immergerci nel dialogo globale dello yachting – dichiara il comandante Dimitris Kouroumalos presidente di Hyca, Hellenic Yacht Crew Association - quest’evento costituisce per noi una piattaforma fondamentale, non solo per confrontarci con le ultime novità in termini di innovazione e sostenibilità della nautica da diporto, ma anche per condividere la profondità della conoscenza e dell’esperienza: Yare è un nesso essenziale per la crescita professionale".

Nella serata di giovedì 14 si è svolta la prestigiosa cena di gala al Pala Todisco, organizzata in sinergia con Seatec/Compotec, sempre apprezzata dagli operatori internazionali. Yare è già in programma per la prossima edizione che si svolgerà dal 12 al 14 marzo 2025.