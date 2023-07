Caffè Principe by Prada, la nuova frontiera lusso ora passa dal cappuccino

Forte dei Marmi, 9 luglio 2023 – Centosessanta posti ai tavoli, tra interno ed esterno, in un décor che più fortemarmino di così non si può. Nulla è lasciato al caso ma al tempo stesso tutto è molto naturale nel rinnovato Caffè Principe a Forte dei Marmi che da stamani alle 7 e 30 ha riaperto in via Carducci con l’impronta raffinata del Gruppo Prada che lo ha rilevato. Un progetto che pone al centro la valorizzazione del territorio e della tradizione italiana e che prosegue l’impegno del Gruppo nel settore dell’alta pasticceria iniziato 9 anni fa con l’acquisizione di Marchesi 1824, notissima e preziosa pasticceria milanese, che dal 1 giugno ha inglobato il locale faro della Versilia. Ora nel cuore della vita di Forte torna la luce della Dolce Vita e della bella vita, dello struscio, della gioia di rilassarsi con un caffè o un aperitivo in un ambiente che piacerà molto anche ai turisti internazionali. Il locale sarà aperto tutto l’anno e questo la dice lunga della passione per questa nuova sfida che ha coinvolto da poco più di un anno Patrizio Bertelli, co-presidente con la moglie Miuccia Prada del Gruppo Prada che ha saputo vedere le grandi potenzialità del Caffè Principe.

Bertelli ha seguito passo passo i lavori di recupero e restyling del locale, con la sua nota esperienza di imprenditore deciso quanto visionario e la stessa Miuccia Prada è stata in visita al locale per vedere da vicino l’avanzamento dei lavori. Così Prada si prende l’angolo più bello del Forte cominciando dalle vetrine della boutique Donna e terminando coi tavolini del Caffè Principe, con le sue poltrone anni Cinquanta ricoperte di tessuto blu, colore dominante del locale, rotto qua e là da accenni mandarino e dalla freschezza di alcune sedute in midollino. Tutto è rimasto uguale al passato ma tutto è nuovo, secondo la creatività dell’architetto Michele Bonan che ha curato l’interior design lavorando a stretto contatto con Patrizio Bertelli che, come sempre fa nelle sue imprese, è stato sempre presente nelle scelte.

«Questo Caffè finora non era stato vissuto all’interno, tutta l’attività era all’esterno – racconta l’aarchitetto Michele Bonan, uno degli archistar più famosi del mondo, autore di progetti ammiratissimi – ora invece abbiamo puntato anche a questo e il bello è che tutto il restauro quasi non si vede. Tutto è stato fatto senza nostalgia ma rispettando la storia che comincia negli anni Trenta ma si consolida dai Cinquanta e dai Sessanta. E si è deciso di lasciare il nome di Caffè Principe, con la presenza dello stile di Prada che si deve appena intravvedere, come per le tende che ho ideato ispirandomi ad un tessuto di una collezione da sfilata che è arrivato dall’archivio di Prada che però ho ingigantito. Così questo locale non snaturato racconta una storia vera" conclude l’architetto Michele Bonan. Miuccia Prada ha disegnato anche le divise del personale, jeans e camicia bianca, per 24 addetti destinati presto a diventare 30 con nuove assunzioni. Tutto personale formato sul prodotto e sul servizio, all’insegna del sorriso, come racconta Valentino Casamenti, Direttore del Caffè Prin cipe, che ha una lunga esperienza nel campo dell’ospitalità. Pasty Creator Director di Marchesi 1824 è Diego Crosara, che si occuperà della pasticceria e annuncia una specialissima torta di riso e anche le ciambelle fitte, secondo la tradizione. La novità poi sono i 12 gusti del gelato, classico ed iconico il cocktail Principe.