Caffè Mazzini seleziona. Camerieri e aiuto cuochi

PERSONALE CAFFE’ MAZZINI A FORTE

Caffè “Mazzini 85” a Forte dei Marmi cerca CUOCO/A con esperienza Da subito a settembre 2024 con possibilità di contratto a tempo indeterminato. Cerca LAVAPIATTI per lavaggio stoviglie e riordino cucina. Anche senza esperienza. Da subito a Settembre con possibilità di contratto a tempo indeterminato. AIUTO CUOCO/A aiuto nella preparazione dei piatti, anche senza esperienza, persona con voglia di imparare. Da subito a settembre con possibilità di contratto a tempo indeterminato. CAMERIERE/A DI SALA per servizio ai tavoli. Anche senza esperienza, persona con voglia di imparare. Da subito a settembre con possibilità di contratto a tempo indeterminato. Orario da concordare. Per candidarsi contattare 327/8938182 o inviare cv a [email protected]