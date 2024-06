Cade un altro albero. In tilt la circolazione

Viabilità in tilt per un’ora ma per fortuna nessun danno a persone o cose dopo la caduta di un tiglio avvenuta ieri alle 11 sul viale Apua (nella foto l’intervento dei vigili del fuoco), a mare rispetto a via Unità d’Italia. Il tratto non era stato interessato dagli interventi di messa in sicurezza e potatura intensiva (eseguiti a monte della rotatoria) dopo il maltempo dei mesi scorsi. Il tiglio è caduto in prossimità di una strada privata e di alcune attività. L’ufficio tecnico ha attivato la cooperativa “La Versiliana“ per la rimozione della pianta, censita a dicembre: la carie nelle radici non era stata considerata tale da ipotizzare un rischio caduta.