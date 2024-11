Cade durante un’arrampicata. Salvato dal Soccorso Alpino

È caduto mentre faceva un’arrampicata sulle Apuane e nell’impatto a terra ha riportato ferite agli arti per fortuna non gravi. L’incidente è avvenuto attorno alle 13 di ieri pomeriggio presso la falesia di Foce di Compito, nel comprensorio del Monte Lieto nel comune di Stazzema. A dare l’allarme gli amici che erano con lui che hanno chiamato il 118 che ha fatto intervenire il Soccorso Alpino. Sul posto si è subito portato un tecnico infermiere della stazione di Querceta. L’elisoccorso Pegaso 3 ha quindi provveduto a sbarcare sul posto l’equipaggio per procedere a stabilizzare il ferito, un cinquantacinquenne della zona. All’arrivo degli altri tecnici di soccorso alpino le manovre sono state dirette a trasportare in sicurezza l’infortunato in un luogo consono al recupero tramite elicottero. Recupero che è avvenuto poco dopo le 14. L’uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale Versilia in codice giallo.