Cacciatori sanzionati sul Lago. Attività venatoria fuori orario. Due uomini ’beccati’ col drone

Altri due cacciatori sono stati sanzionati dal Parco grazie ai dispositivi tecnologici in dotazione alle guardie ambientali. Da qualche tempo, il Parco ha iniziato a usare per le proprie attività contro il bracconaggio, la pesca illegale e la caccia al di fuori dei limiti consentiti gli ultimi ritrovati della tecnologia, a partire dai droni. Circa un mese fa, sempre a Torre del Lago, un uomo era stato ’pizzicato’ mentre cacciava senza rispettare le norme in materia.

E nella notte tra martedì e mercoledì, altri due cacciatori sono stati colti in flagrante nel corso dell’attività venatoria che stavano svolgendo al di fuori degli orari consentiti.

Guardiaparco e guardie ambientali volontarie sono stati i protagonisti della ’caccia ai cacciatori’, avvenuta nel comprensorio palustre del lago di Massaciuccoli, zona di protezione speciale per le direttive comunitarie in materia ambientale. I due cacciatori torrelaghesi sono stati colti in flagrante mentre stavano cacciando fuori dagli orari prestabiliti e con mezzi non consentiti.

L’intervento, come detto, è stato reso possibile grazie ai nuovi strumenti messi in campo dal Parco: in particolare, è da poco entrato in funzione un drone che insieme alle nuove tecniche operativeconsente un miglior impiego di risorse logistiche e di personale con un monitoraggio frequente e minuzioso della situazione. Fondamentale, inoltre, l’uso di un’imbarcazione mossa da motore elettrico, molto silenziosa, che ha permesso alle guardie di sorprendere i cacciatori prima che potessero disfarsi delle prove. I due responsabili sono stati sanzionati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e sono stati sequestrati i loro fucili e le loro cartucce.

Un altro colpo messo a segno, dunque, grazie alla tecnologia che da qualche tempo sostiene il lavoro dei guardiaparco e delle guardie ambientali.

