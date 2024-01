Cacciatori morti nel lago, ritrovato il barchino sul quale si trovavano

Torre del Lago (Lucca), 8 gennaio 2023 – I vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori di Livorno, hanno recuperato nella tarda mattinata un barchino finito sul fondale del lago di Massaciuccoli. E’ quello sul quale erano a bordo i due cacciatori morti ieri, Andrea Pardini di 53 anni, e Giorgio Montemagni di 69 anni, entrambi di Torre del Lago. Recuperati anche i loro due fucili, gli zainetti e gli ombrelli.

I due amici erano appassionati della caccia alla fauna lacustre, una pratica venatoria tradizionale di questa area.. I funerali delle due vittime si terranno martedì alle ore 15 nella Parrocchia di San Giuseppe di Torre del Lago. Entrambi erano esperti e conoscevano il lago di Massaciuccoli molto bene. Ieri, gli ultimi contatti telefonici con le famiglie sono stati per dire che sarebbero rientrati per pranzo, ed invece non lo hanno mai fatto.

La tragedia è stata scoperta da parte di un cacciatore ed un familiare che con il proprio barchino erano andati a cercarli ed hanno prima trovato il cadavere di Giorgio Montemagni, poi sempre domenica nel tardo pomeriggio è stato individuato da parte dei vigili del fuoco anche quello di Andrea Pardini. Cordoglio è stato espresso alle famiglie di entrambi da Confcommercio Lucca Massa Carrara e dal sindacato interprovinciale dei macellai, enti di cui era socio Andrea Pardini.