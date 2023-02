Bussola club seleziona personale Opportunità per architetti

PERSONALE BUSSOLA CLUB

Bussola Club di Marina di Pietrasanta cerca CAMERIEREA DI SALA diploma, esperienza di almeno 3 anni, buona conoscenza della lingua inglese, autonomia negli spostamenti. Periodo: 01062023-1509. AIUTO BAGNINO diploma, esperienza di almeno 3 anni, buon inglese, autonomia negli spostamenti. Periodo: 01062023-1509. BAGNINO esperienza di almeno 3 anni, buona conoscenza della lingua inglese, autonomia negli spostamenti. Periodo: 01062023-1509. LAVAPIATTI con autonomia negli spostamenti. Periodo: 01062023-1509. RESPONSABILE DI CASSA diploma di scuola media superiore, esperienza di almeno 3 anni, buon inglese, autonomia negli spostamenti. Periodo: 01062023-1509. BARLADYBARMAN-BARISTA Diploma di scuola media superiore, esperienza di almeno 3 anni, buona conoscenza della lingua inglese, autonomia negli spostamenti. Periodo: 01062023-1509. Per candidarsi chiamare il 3491993837 o inviare il cv a [email protected]

ARCHITETTO GEOMETRA INGEGNERE PROGETTISTA

Azienda Baldipera srl di Seravezza cerca per progettazione architettonica, redazione pratiche edilizie, redazione computi metrici estimativi, contabilità di cantiere, direzione lavori.Richiesto titolo di studio diploma di geometra, laurea in architettura o ingegneria. Con esperienza di minimo due anni. Buona conoscenza pacchetto Office e ottima programma Autocad. Patente B automunito. Periodo: da subito a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato. Contratto IV livello edilizia industriale (circa 1.4001.500 netti mensili). Cv a [email protected]

PARRUCCHIEREA

Negozio di parrucchiere “Simone Coiffeur” a Lido di Camaiore cerca con esperienza in pieghe, colori, schiariture, balayage, automunit*. Contratto stagionale da subito con orario 8.30-12.3015.30-19.30 per 56 giorni lavorativi. Per candidarsi 0584619220 o cv a simone[email protected]

ADDETTOA ASSISTENZA DI BASEOSS

Rsa “Villa Maranè” a Viareggio cerca anche senza esperienza. Contratto a tempo indeterminato. Da subito. Per candidarsi chiamare il 338 1101604.