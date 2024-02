Burlamacco sdrammatizza la Grande guerra

Da piazza delle paure a via del Baccanale. A Carnevale si può anche ridere del Monumento ai caduti della I Guerra Mondiale che Domenico Rambelli fuse nel bronzo su disegno di Lorenzo Viani. Figure espressioniste che fecero popolarmente ribattezzare piazza Garibaldi. Marco Beni, che l’anno scorso ha vinto il Premio Beppe Bugia del Rione Darsena col gruppo mascherato "Tnt... Alan Ford", ha avuto l’idea della foto macchietta con Marco Leverone e Simone Spelta: i tre mimano i soldati del monumento fino a rievocarli con Burlamacco in via Coppino. Un modo burlesco per sdrammatizzarde la tragedia che oltre cent’anni fa investì l’europa e soprattutto i "ragazzi del ’99".