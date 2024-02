Burlamacco ombrellaio. Confermato il terzo corso: "Non guardate il meteo ma venite al Carnevale"

"Smettete di guardare le previsioni meteo, e venite al corso". Ci proviamo; ma alla fine l’impulso del viareggino, quando le nuvole aleggiano sul Carnevale (e con la Protezione civile regionale che ha anche prorogato per oggi l’allerta meteo gialla), è più forte dell’imperativo della presidente della Fondazione Marialina Marcucci. E le dita scivolano rapide sul cellulare per finire lì: sull’App del meteo. La pioggia c’è, ma per il pomeriggio si percepisce un’apertura. Poi a Viareggio, accarezzata dal mare e protetta dalla Apuane, basta davvero un filo di vento giusto per rovesciare, in meglio, anche la più cupa previsione. E comunque il Carnevale è riuscito a ballare nell’epoca del distanziamento, figuriamoci se non può farlo sotto la pioggia. Allora chiudiamo l’App, smettiamo di guardare i siti più disparati e pensiamo al corso.

Siamo nel pieno del Carnevale, nella domenica a cavallo tra il giovedì e il martedì grasso. La domenica delle domeniche, che storicamente smuove mezza Italia verso “le rive del Tirreno“. Le prenotazioni negli hotel sono buone (Booking segnala il 90% delle camere disponibili in città occupate), sulle prenotazioni dei biglietti (venduti per lo più sui circuiti web) la Fondazione sa ma non si pronuncia.

Giganti e mascherate questa mattina (salvo sorprese) usciranno puntuali dalla Cittadella per raggiungere la Passeggiata ("Il programma è confermato" hanno ripetuto ieri dalla Fondazione, inondata di richieste dal Nord al Sud come la via Pacinotti dopo un’acquazzone). E durante la mattina sarà possibile visitare il Museo della cartapesta, con una visita guidata in programma alle 10.30 (prenotazione al 342-9207959). Alle 15 lo scoppio del cannone e l’inizio della sfilata, con tre ospiti sulle tribune di piazza Mazzini. Oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella, che a gennaio ha accolto in piazza della Signoria Burlamacco e Ondina al Carnevale di Firenze, anche la giornalista Marianna Aprile, che alle 12 – alla Gamc – sarà premiata dalla Fondazione e dal Comune con il premio Ondina d’oro, e quattrocento volontari dell’Avis, provenienti da tutta Italia.

Chiusa l’App con le previsioni meteo, speriamo di poter tenere chiuso anche l’ombrello.