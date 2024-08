Burlamacco in festa. Cittadella strapiena alla "Notte dei Bozzetti". La satira alla ribalta

I romani dicevano che "il domani è scolaro del giorno prima". E allora, si capisce come mai, anno dopo anno, la "Notte dei Bozzetti" si sia sempre più affinata, fino all’edizione di sabato sera che, a detta di molti, è stata la migliore da un bel po’ di tempo a questa parte. Una cerimonia smart, molto ritmata, dinamica e filata via senza tempi morti, con un piacevole rimpallo a due voci tra il presentatore ufficiale Daniele Maffei e l’esperto di comunicazione della Fondazione Andrea Mazzi. E poi tanti ospiti, sold out (almeno 5mila spettatori), spettacoli ben orchestrati e soprattutto la magia dell’aria che si inizia a respirare alla Cittadella per la presentazione dei bozzetti, quando, simbolicamente, si attiva il conto alla rovescia in vista dell’edizione 2025 della manifestazione.

La serata è stata aperta dalle maschere dei rioni, con i loro colori sociali e una ventata di entusiasmo e simpatia. Poi è toccato alle presentazioni dei bozzetti, partendo dalle Maschere isolate e su a salire verso le Mascherate in gruppo, i carri di Seconda Categoria e la "serie A" del Carnevale, i carri di Prima Categoria. I carristi hanno dato via a spettacoli coinvolgenti e leggeri, che si sono sposati bene con la placida (e calda... unico neo) serata d’agosto. Sul palco è salito anche Il Solito Dandy per un intermezzo musicale, con i suoi cavalli di battaglia "Giulia" e "Solo tu".

A chiudere la serata, prima dei saluti istituzionali di rito – per l’amministrazione era presente il vicesindaco Valter Alberici, accompagnato dalle assessore Sandra Mei e Sara Grilli – è stata la presidente Marialina Marcucci, che ha annunciato un’edizione incentrata sulla satira. L’ingrediente principe del successo di Burlamacco sarà esplorato e sviscerato negli eventi collaterali alla manifestazione organizzati dalla Fondazione. E allora, via al conto alla rovescia.