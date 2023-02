Burlamacco fa lo "sbaracco" Weekend di sconti fuori stagione

Carnevale col botto anche con gli acquisti. Per l’ultimo corso mascherato arriva lo "Sbaracco di Burlamacco", lanciato da Confcommercio e Centro commerciale naturale della Passeggiata insieme al Comune e alla Fondazione: sabato e domenica sconti eccezionali nei negozi del Lungomare.

"Prendendo spunto dalla rinomata Grande Braderie di Saint Tropez e Lille – annunciano gli organizzatori – ci sarà una grande opportunità opportunità commerciale e turistica. L’intenzione del Ccn Passeggiata è creare un appuntamento annuale che possa crescere negli anni e in cui all’attrattiva dei corsi in maschera venga affiancata quella di un’occasione unica legata allo shopping, in un contesto eccezionale come la Passeggiata di Viareggio".

Le attività aderenti allo "Sbaracco di Burlamacco" sono: Palasport, Vela di Massimo Rebecchi, Sisley, UYN, Andrea Stagi, Francesconi calzature, Nautica militare, Rosa Store, Paragon, Enrico Coveri, Fiacchini, Panda Wave, North Sails, Versilia e-Bike, 108, Polo, Gioielleria Rossi, Alf Run, Kesy bijoux, Lokita Milano, Saro l’artigiano gelateria.

