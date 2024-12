“Buon compleanno Maestro“. Premio Puccini a Pizzi. Emozionante galà lirico

La Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano hanno reso omaggio a Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori italiani, nel girono del suo compleanno. Un ricco programma di eventi andati in scena ieri, che hanno celebrato la sua musica e il suo legame profondo con il territorio. Momento praticolarmente speciale quello della consegna del premio Puccini a Pier Luigi Pizzi, in occasione del Galà Lirico “Buon Compleanno Maestro“, che si è tenuto all’auditorium Enrico Caruso. Pizzi è universalmente riconosciuto ed apprezzato per la straordinaria profondità e versatilità del suo percorso artistico. Regista, scenografo e costumista di immensa sensibilità, Pizzi ha saputo rinnovare e al contempo preservare la grande tradizione operistica, facendola rivivere con visioni audaci, eleganti e intrise di raffinata coerenza stilistica. Al Festival Puccini con la sua magistrale capacità di interpretazione, Pier Luigi Pizzi ha saputo esaltare la modernità delle opere pucciniane, rendendole vive e vibranti agli occhi del pubblico contemporaneo. I suoi allestimenti, caratterizzati da una cura meticolosa per ogni dettaglio scenografico e da una profonda comprensione drammaturgica, hanno trasformato il palcoscenico del Festival Puccini in uno spazio privilegiato dove il genio di Puccini si è manifestato con rinnovata forza espressiva proponendo le opere del Maestro sotto una luce nuova, capace di coniugare fedeltà storica e slancio innovativo.

Emozionante anche il galà, che ha visto protagonisti i tenori Alessandro Fantoni, Francesco Lucii, Lorenzo Papasodero, Alan Sciberras, Ugo Tarquini, accompagnati dall’Orchestra del Festival Puccini sotto la direzione di Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Nella giornata di ieri, inolte, in piazza Mazzini a Viareggio c’è stato “Puccini Vive“. Un’esperienza emozionante che ha permesso al pubblico di immergersi nelle melodie immortali del Maestro grazie a delle speciali proiezioni su ledwall. Sono state poi trasmesse interpretazioni delle arie più celebri del repertorio pucciniano, un’occasione unica per rivivere l’opera del grande compositore attraverso le immagini e la musica.