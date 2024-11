Bugliani in televisione. Sfiderà a colpi di note

Dimostrerà non solo il suo talento al microfono ma anche l’abilità nel conoscere i testi delle canzoni. Stasera infatti Mirko Bugliani parteciperò al programma "Don’t forget the lyrics" sul Nove sfidando i concorrenti e tentando di rimanere il più possibile in gara anche nelle prossime puntate. Bugliani nato a Massa nel 1983, residente a Querceta, da lungo tempo è versiliese d’adozione. Nel suo percorso artistico come cantante ha realizzato diversi cd, con canzoni inedite e tra l’altro, nel 1999, ha partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani. Inoltre, come attore, negli ultimi anni ha recitato in vari lungometraggi e cortometraggi. Nel 2023 è tra i protagonisti di “Versilia Experience” il film di Diego Bonuccelli, attualmente disponibile su Amazon Prime.