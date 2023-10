Budapest regala la grande bellezza

È la città con più sorgenti termali al mondo, ha la metropolitana più vecchia dell’Europa continentale e vanta il secondo parlamento per grandezza dopo quello rumeno: Budapest è una città con tanti primati, ma soprattutto una meta romantica in cui passare giorni all’insegna della bellezza. L’immenso Danubio separa l’elegante zona collinare di Buda da Pest, l’anima commerciale e vivace, due entità che unendosi come i ponti che le collegano hanno formato la capitale dell’Ungheria. Il ponte più famoso è quello delle Catene, che sancì l’unione definitiva delle due città sotto l’Impero Austroungarico e che oggi è un simbolo di Budapest e monumento nazionale.

Inerpicandosi sulla Collina del Castello nel quartiere di Buda si raggiungono il Palazzo Reale, la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori, tutti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Questa parte della città è imperdibile non solo per la rilevanza storica ma anche per lo splendido panorama che si può ammirare dall’alto e che comprende il Ponte delle Catene e l’enorme palazzo del Parlamento. Sullo stesso lato del Danubio sorge anche la Collina Gellért, su cui troneggia la statua di San Gerardo, patrono della città e primo martire dell’Ungheria.

Scendendo verso Pest risuona il cuore vibrante della città col fermento quotidiano dei caffè all’aperto e dei negozi alla moda. Anche se non si ha intenzione di visitare il Parlamento, su quella riva del Danubio si può sostare davanti al monumento delle scarpe, un’installazione artistica e memoriale dell’Olocausto.

Il vecchio Quartiere ebraico con le strette stradine e la Grande Sinagoga meritano una passeggiata. Qui è possibile visitare anche la Casa del terrore, un museo della memoria che è stato sia il quartier generale dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale che la sede della polizia segreta durante il regime comunista.

Dopo aver percorso l’arteria pedonale dello shopping Váci Utca vale la pena entrare nel mercato coperto centrale, un posto sospeso nel tempo dove poter assaggiare specialità locali ai banchi di street food. Giusto un passaggio dalla Piazza degli Eroi prima di concludere il viaggio con un grande classico: un pomeriggio alle famigerate terme per rigenerare corpo e mente.